Bernd Leno droht regelmäßiger Arsenal-Bankplatz: Trainer Mikel Arteta gibt keine "Garantie" für Einsätze

Bernd Leno oder Aaron Ramsdale? Beim FC Arsenal herrscht seit dieser Saison ein echter Konkurrenzkampf im Tor. Auf der einen Seite steht der erfahrene Leno (29), auf der anderen sein jüngerer Herausforderer Aaron Ramsdale (23). Nachdem der deutsche Nationalkeeper die ersten drei Partien (drei Niederlagen, neun Gegentore) bestreiten durfte, kam am vergangenen Wochenende der für 28 Millionen Euro aus Sheffield verpflichtete Ramsdale zu seinem Liga-Debüt (1:0 gegen Norwich City). Kommt es also zu einer Wachablösung im Tor der "Gunners"? Trainer Mikel Arteta will Leno keine "Garantie" geben, dass er weiter der unangefochtene Stammkeeper bleibe, wie er vor dem Premier-League-Duell am Samstag gegen den FC Burnley sagte. Anzeige

Der spanische Arsenal-Coach wolle "die Leistungsfähigkeiten" seiner beiden Keeper fördern. Zudem verlange der Klub ohnehin von Leno und Ramsdale "bestmöglich zu trainieren, zu spielen und sich zu verhalten. Wie kann ich jemanden irgendwas garantieren?", fragte Arteta. "Es würde keinen Sinn machen anhand dessen, was wir von ihnen verlangen." Deshalb würde er auf "täglicher Basis" entscheiden, wie zukünftig mit der Torwartposition umgegangen werde. "Was du vor drei Monaten getan hast, zählt im Fußball nicht", so der Coach deutlich. "Es zählt, was du heute und morgen machst. Das ist es."

Leno wechselte im Sommer 2018 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal und setzte sich im Zweikampf mit Torwart-Legende Petr Cech durch. Der neunmalige Nationalspieler absolvierte seit 2018 120 Pflichtspiele für die "Gunners" und nahm als Ersatzkeeper an den Europameisterschaften 2016 und 2021 teil. Zuletzt hütete Leno beim Länderspiel-Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick gegen Liechtenstein (2:0) das DFB-Tor, als Ersatz für den verletzten Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer.