Trotz starker Leistung von Bernd Leno: Arsenal verpasst Sprung auf Rang drei

Die Siegesserie des FC Arsenal ist nach drei Pflichtspielerfolgen wieder gerissen. Das Team von Trainer Unai Emery unterlag am Sonntag beim FC Everton mit 0:1 (0:1) und verpasste dadurch den Sprung auf Platz drei in der Tabelle der englischen Premier League. Bei Arsenal standen die drei deutschen Profis Bernd Leno, Shkodran Mustafi und Mesut Özil in der Startformation. Torwart Leno bot eine starke Leistung, konnte aber den Treffer der Toffees durch Phil Jagielka (10.) nicht verhindern.