Berichte: Inter Mailand beschäftigt sich mit Transfers von DFB-Stars Bernd Leno und Matthias Ginter

Der amtierende italienische Meister Inter Mailand könnte sich die Dienste von zwei deutschen Nationalspielern sichern. Wie die Bild und Sportbild berichten, haben die Mailänder großes Interesse an Arsenal-Torwart Bernd Leno und Gladbachs-Abwehrchef Matthias Ginter. Während das Arbeitspapier von Ginter im Sommer ausläuft, ist Leno eigentlich noch bis 2023 an die Gunners gebunden.

Wie schon in den vergangenen drei Jahren ging Leno als Stammtorwart von Arsenal in die neue Premier-League -Saison und zeigte trotz des Fehlstarts der Londoner konstant gute Leistungen. Zudem durfte er unter Hansi Flick im Länderspiel gegen Liechtenstein den verletzten Manuel Neuer ersetzen. Dann jedoch der Bruch: Arsenal-Trainer Mikel Arteta setzte den 29-Jährigen auf die Bank und degradierte ihn zur Nummer zwei hinter dem im Sommer neu verpflichteten Aaron Ramsdale. "Es gab keine klare Begründung, warum ich raus bin, nur, dass es nichts mit meiner Leistung zu tun habe. Er ist der Trainer, er entscheidet. Für mich ist das natürlich schwierig", sagte Leno und ließ durchblicken, dass es keinen wirklichen Grund für seine Absetzung gibt.

Nach Informationen der Sport Bild habe der amtierende italienische Meister Inter Mailand Interesse am Schlussmann. Bereits im Winter könnten die Mailänder einen Vorstoß wagen. "London ist sehr schön, Mailand auch nicht schlecht und näher an meiner Heimat Stuttgart", sagte Leno, nachdem er mit dem Interesse konfrontiert wurde. "Aber damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht ernsthaft. Ich fühle mich bei Arsenal und in London wohl." Mit seinen 29 Jahren befindet sich der gebürtige Bietigheimer im besten Torwartalter und will unbedingt spielen: "Nur wenn sich bis Winter an meiner Situation nichts ändern würde, müsste ich nachdenken."