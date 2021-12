Konferenz spricht sich "einstimmig" für Bernd Neuendorf als neuen DFB-Präsidenten aus

Bernd Neuendorf geht Mitte März bei der Wahl des neuen DFB-Präsidenten als Kandidat der Landes- und Regionalverbände ins Rennen. Für den aktuellen Präsidenten des Fußball-Verbands Mittelrhein sprach sich die Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten auf ihrer Sitzung am Donnerstag "einstimmig bei einer Enthaltung" aus, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der neue DFB-Präsident - Nachfolger von Fritz Keller - wird auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bunds am 11. März in Frankfurt am Main gewählt. Neben Neuendorf ist bisher Peter Peters offiziell als Kandidat nominiert worden. Beide haben sich mit ihren Programmen in den Regionalverbänden vorgestellt. Die Nominierungsfrist für die DFB-Präsidentschaft läuft bis zum 10. Februar.