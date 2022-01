Bernd Neuendorf und Peter Peters im Duell um das DFB-Präsidium: Gräben ausheben oder Brücken bauen?

Diejenigen, die jeden Tag aus Frankfurt die Kennedyallee stadtauswärts befahren und kurz vor dem Forsthaus den Blick nach rechts richten, können den Fortschritt auf der wichtigsten Baustelle des deutschen Fußballs bestaunen. Es dauert nicht mehr so lange, dann ist die neue Heimat für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) fertig. Der bevorstehende Umzug in das 150 Millionen Euro teure Prestigeobjekt wäre wie gemacht, um die Dauerkrise hinter sich zu lassen. Schließlich steigt am 11. März beim DFB-Bundestag mal wieder eine Präsidentenwahl. Anzeige

Alles läuft auf eine Kampfabstimmung hinaus, um einen Nachfolger des am Ende über einen Nazi-Vergleich gestürzten Fritz Keller zu küren: Es bewerben sich Bernd Neuendorf, 60, Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein, und Peter Peters, 59, derzeit mit Rainer Koch DFB-Interimspräsident. Erklärter Favorit ist der SPD-Mann Neuendorf, bis 2017 Staatssekretär für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in Nordrhein-Westfalen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass auf die beiden Kandidaten der Zwist projiziert wird, der zwischen DFB und Deutscher Fußball Liga (DFL) herrscht. Der aus Düren stammende Quereinsteiger Neuendorf hat das mächtige Amateurlager hinter sich. Der in Dortmund beheimatete Multifunktionär Peters – 27 Jahre in Führungspositionen beim FC Schalke 04, 17 Jahre stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Ligaverbandes, dazu fast anderthalb Jahrzehnte in den DFB-Gremien und seit knapp einem Jahr im Fifa-Council – gilt als Kandidat der Profis.

Neuendorf: "Es wird nicht gekungelt"

Sowohl Neuendorf als auch Peters reklamieren für sich, den Neustart zu verkörpern. "Mehr Neuanfang geht nicht", betont der eine (Neuendorf), "ich stehe für Veränderung", beteuert der andere (Peters). Verbinden wollen sie den zerstrittenen Verband natürlich beide. "Es wird nicht gekungelt", verspricht Neuendorf. "DFB 2.0 Miteinander – Füreinander", nennt Peters sein Programm. Doch weiterhin werden keine Brücken gebaut, sondern Gräben ausgehoben. Anders sind die vorliegenden Anträge auf Satzungsänderungen nicht zu verstehen, hinter denen sich viele Streitthemen verbergen.



Mit Verwunderung und Entsetzen nahm die DFL (und auch Peters) auf, dass der DFB den 2019 eingeführten Vergütungsausschuss abschaffen will, der vom ehemaligen Finanz-Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Wolfgang Hotze, geleitet wird. Der legte seitdem die Entgelte des Spitzenpersonals fest. Die Spanne bewegte sich von 51 600 für Präsidiumsmitglieder bis 246 000 Euro für den Präsidenten. Stattdessen sollen die Delegierten für eine neue Finanzordnung stimmen, bei der am Ende der DFB-Vorstand die Aufteilung beschließt. Die Liga könnte bei diesem Antrag ihre Sperrminorität ausspielen.

Das Vorhaben ist so eilig gestrickt, dass selbst DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann nicht mehr mitkam. Der Antrag sei sicherlich "nicht bis zum Ende durchdacht", räumte der für Kinder- und Jugendfußball zuständige Funktionär ein.

Zweifel an Autorität von Peters

Die DFL möchte, dass alle Wahlen als geheime Abstimmung durchgeführt werden. Doch wer steht da mit den beiden Kandidaten noch zur Wahl? Neuendorf hat über sein Team wenig verlauten lassen, außer, dass er die interimsweise aufgerückte Generalsekretärin Heike Ullrich gerne behalten und den mächtigen Amateurboss Koch nicht in den engsten Führungskreis aufnehmen, ihn aber auch nicht hochkant rauswerfen würde. Peters hat zum Verdruss des Hessischen Fußballverbandes dessen Schatzmeister Ralf Viktora, einen Unternehmensberater, und die für Frauen- und Mädchenfußball zuständige Silke Sinning, eine Sportwissenschaftlerin, für sich gewonnen.

Bei Peters bestehen Zweifel, ob er dieses Amt mit Autorität ausfüllt – doch die gibt es beim Favoriten auch: Neuendorf stand zwar früher als Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in der ersten Reihe und führt einen Landesverband, doch die Verantwortung als DFB-Chef ist eine andere. Und: Für den Profibetrieb ist er ein unbeschriebenes Blatt. "Ich kenne den Kandidaten nicht", sagte etwa DFB-Direktor Oliver Bierhoff im Herbst 2021.