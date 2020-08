Bernd Schuster: FC Bayern im Viertelfinale Favorit "schlechthin" – "Für Barcelona gibt es nur zwei Möglichkeiten"

Der klare Favorit kommt aus Deutschland! Europameister Bernd Schuster traut dem FC Bayern München beim Final-Turnier der Champions League in Lissabon den großen Wurf zu. "So, wie sie bis jetzt gespielt und die Meisterschaft gewonnen haben, sind sie für mich einer der Favoriten schlechthin", sagte der 60-Jährige der Bild.

Vor dem Viertelfinal-Duell mit dem FC Barcelona am Freitag (21 Uhr) sieht Schuster den Schlüssel für das Weiterkommen des Rekordmeisters vor allem im Ausschalten von Superstar Lionel Messi. Barcelona sei in dieser Saison so abhängig von Messi, wie es das noch nie gegeben habe, sagte Schuster, der von 1980 bis 1988 als Spieler für die Katalanen aktiv war und später auch für die beiden anderen spanischen Spitzenklubs Real Madrid (1988 bis 1990) und Atlético Madrid (1990 bis 1993) spielte.