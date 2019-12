Nach neun Monaten: Ex-Bundesliga-Coach Bert van Marwijk nicht mehr Nationaltrainer der Vereinigten Emirate

Nach nur neun Monaten als Fußball-Nationaltrainer der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat der Landesverband die Zusammenarbeit mit Bert van Marwijk beendet. Der emiratische Verband UAEFA erklärte, dass ein Nachfolger in den kommenden Tagen bestimmt werden solle. Van Marwijk hatte erst Ende Januar den Italiener Alberto Zaccheroni als Nationalcoach abgelöst.

Die Emirate hatten beim Golf Cup am Montag eine 2:4-Niederlage gegen Katar erlitten. Damit verpasste die Emirate den zweiten Platz in der Gruppe und damit den Einzug ins Halbfinale gegen Saudi-Arabien am Donnerstag (18 Uhr MEZ). Diese Pleite wurde van Marwijk letztlich zum Verhängnis.