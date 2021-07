Ex-Bundestrainer Vogts schwärmt von Italien – Chiellini ist "der Spieler der EM"

Der frühere Bundestrainer Berti Vogtsist ein Fan der italienischen Nationalmannschaft geworden. In seiner EM-Kolumne für die Rheinische Post erklärte der 74-Jährige vor dem Endspiel der Italiener gegen England am Sonntag: "Ich gebe zu: Italien beeindruckt mich bei dieser EM. Das Team von Roberto Mancini steht total verdient im Finale. Schon früher gab es große italienische Mannschaften, aber sie haben selten so begeisternden Fußball gespielt wie jetzt."

