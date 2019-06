Ex-Bundestrainer Berti Vogts lobt Frauenfußball: "Gewaltiger Fortschritt"

Ex-Bundestrainer Berti Vogts schaut bei der Frauenfußball-WM in Frankreich ganz genau hin und schwärmt vom Niveau des Turniers. "Ich bin nach den ersten Spielen begeistert – natürlich von den beiden deutschen Auftaktsiegen, aber auch insgesamt vom taktischen und technischen Niveau. Der Fortschritt des Frauenfußballs in den vergangenen Jahren ist gewaltig", sagt der 72-Jährige in seiner neuen Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de.

Deutschland steht nach zwei Siegen bereits im Achtelfinale und kann Platz eins noch sichern. Zum Abschluss der Gruppe B trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Montag in Montpellier auf Südafrika. Auf die bisherige Berichterstattung reagiert Vogts verärgert: "Als Zuschauer wird mir bei den WM-Spielen aktuell jede Kleinigkeit erklärt, zum Beispiel wie ein Einwurf funktioniert. Als ob Frauenfußball eine andere, völlig unbekannte Sportart sei. Da ärgere ich mich maßlos. Der Fußball funktioniert gleich, also lasst ihn uns auch endlich gleich behandeln."

Insgesamt drei WM-Partien stehen am Freitag an. Den Auftakt machen in Rennes Japan und Schottland (15 Uhr), die beide ihre Auftaktspiele nicht gewinnen konnten und deswegen unter erhöhtem Druck stehen. Außenseiter Jamaika trifft anschließend in Reims auf Italien (18 Uhr). Mit einem Sieg würden sich die Italienerinnen an die Spitze der Gruppe C schieben. Am Abend (21 Uhr) treffen in Le Havre England und Argentinien aufeinander, wo die Engländerinnen nicht nur wegen ihres Auftaktsiegs über Schottland als Favoritinnen gelten.