Ex-Bundestrainer Berti Vogts: Das ist der richtige Modus für die Champions League

Erstmals werden die Europacup-Gewinner in Turnierform gekürt - in der Champions League vom 12. bis 23. August in Lissabon. Statt Hin- und Rückspielen gibt es für Viertelfinale und Halbfinale nur eine K.o.-Partie. Mehr ließ der enge Zeitplan nicht zu. Bei Ex-Bundestrainer Berti Vogts kommt dieser neue Modus richtig gut an.

Bayern kann Leipzig ins Halbfinale folgen

Für die Zukunft hält Vogts einen ähnlichen Modus für die richtige Entscheidung. "Die Viertelfinalpartien müssen wieder im altbewährten Modus ausgetragen werden. Denn bis dorthin schaffen es immer wieder auch Überraschungsteams – wie in dieser Saison Bergamo. Solchen Klubs das Recht auf ein Champions-League-Viertelfinale in ihrer Stadt – dem vielleicht größten Spiel der Vereinsgeschichte – zu verwehren, wäre falsch", schreibt der ehemalige Bundestrainer.

Vogts wünscht sich Spiel um Platz drei

Ein erneutes Finalturnier in der Champions League wird es nicht geben - zumindest, wenn es nach UEFA-Präsident Aleksander Ceferin geht. Der Slowene deutete an, dass das Blitzturnier in Lissabon ein Einzelfall bleiben solle. "Dieses Turnier mag interessant sein. Aber ich glaube nicht, dass wir das in der Zukunft durchführen können. Dafür ist im Kalender kein Platz", sagte der 52-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Lissabon.