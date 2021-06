Bescheidenes Ziel von Stefanie Paul bei Rad-DM

"Die Form ist gut"

Paul fühlt sich fit, „die Form ist gut“. Ihr Ziel: mindestens mit dem Hauptfeld anzukommen. Ihr Team hat sich vorgenommen, in möglichen Ausreißergruppen vertreten zu sein, aber nicht als treibende Kraft. Die Cross-Spezialistin Paul weiß, dass sie nicht zu den Favoritinnen zählt: „Eine Medaille wäre ein Überraschungserfolg.“ Am Zeitfahren am Samstag nimmt sie nicht teil. Das Rennen der Männer startet ebenfalls am Sonntag.