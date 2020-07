"Bescheuerte Frage": Heidenheim-Trainer Schmidt weist nach verpasstem Aufstieg Reporter zurecht

Die Überraschung ist ausgeblieben: Der 1. FC Heidenheim hat in den Relegationsspielen gegen Werder Bremen allerdings nur denkbar knapp den möglichen Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Das Rückspiel beim Zweitliga-Dritten war spannend bis zum Schluss; das 2:2 nach einer fast zehnminütigen Nachspielzeit reichte für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt aber nicht zum erhofften Sprung ins Oberhaus. Augenblicke nach dem verpassten Aufstieg präsentierte sich der 46-Jährige in einem Interview mit DAZN sichtlich frustriert.