Beschimpfungen von den Fans: Mbappé und Co. bei Frankreich-Spiel gegen Ungarn angefeindet

Französische Fußballer sind von einigen Fans beim zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn teils wüst beschimpft worden. Wenn Stürmer Kylian Mbappé am Samstag beim 1:1 (0:1) gegen den Co-Gastgeber am Ball war, ertönten immer wieder Affenlaute von den Rängen. Dies berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur aus dem Stadion. Angreifer Karim Benzema, der algerische Wurzeln hat, wurde ebenfalls vereinzelt verbal angepöbelt.

Schon beim ersten Gruppenspiel in Budapest hatten portugiesische Medien berichtet, dass Superstar Cristiano Ronaldo von manchen Zuschauern in der Puskas Arena übel angefeindet wurde. Jeweils mehr als 55 000 Besucher, mehrheitlich ungarische Fans, waren bei den beiden Spielen im Stadion.

Sportlich hat Frankreich in Gruppe F nach dem Remis gegen Ungarn und dem 1:0 gegen Deutschland nun vier Punkte und liegt damit an der Spitze vor dem deutschen Team (3), nachdem die DFB-Auswahl die nun punktgleichen Portugiesen 4:2 bezwang. Ungarn feierte seinen ersten Punktgewinn indes als Erfolg. "Wir hatten nichts zu verlieren, wir waren bereit, alles zu geben. Ich bin zufrieden mit dem einen Punkt. Das gibt uns große Kraft für das letzte Gruppenspiel", sagte der ehemalige Werder-Profi Laszlo Kleinheisler mit Blick auf die Partie gegen das DFB-Team am kommenden Mittwoch. Wie bereits am vergangenen Dienstag vor der 0:3-Auftaktniederlage der Ungarn gegen Titelverteidiger Portugal zogen Tausende einheimische Schlachtenbummler mit Gesängen, aber auch Feuerwerk und Böllern gemeinsam durch die Stadt zum Stadion. Auf den Rängen der Puskas Arena feuerten die Zuschauer ihre Mannschaften an.