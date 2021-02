"Beschissene Situation": Schalke-Keeper Langer nach Derby-Pleite frustriert, Gross beschwört Teamgeist

Der FC Schalke 04 ist am Boden. Mit hängenden Köpfen verließen die meisten Schalker Profis im Eiltempo den Rasen. Die Gefahr, dass es nach dem ernüchternden 0:4 (0:2) im so prestigeträchtigen Revierderby gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund fürs Erste das letzte Bundesliga-Derby gewesen sein könnte, ist seit dem neuerlichen spielerischen Offenbarungseid deutlich größer geworden. Nach dem 22. Spieltag beträgt der Abstand auf Relegationsplatz 16 weiterhin neun Punkte - und die Hoffnung auf den Klassenerhalt schrumpft beim Tabellenletzten immer weiter: "Wir versuchen jede Woche alles rauszuhauen, sind enttäuscht und wütend", sagte Ersatzkeeper Michael Langer, der in der ersten Halbzeit für den verletzten Stammkeeper Ralf Fährmann eingewechselt wurde, nach der Partie bei Sky. Anzeige

Die aktuelle Lage belaste jeden Spieler, so der 36-Jährige weiter. "Die Gesamtsituation macht was mit einem, das merkt man bei uns Spielern. Das ist eine beschissene Situation, um es auf den Punkt zu bringen", sagte Langer und fügte an. "Aber wir müssen uns wieder aufrichten." Worte, die Schalke-Trainer Christian Gross nach Niederlagen nicht müde wird zu betonen. So auch nach der Derby-Packung daheim: "Wir glauben bis zum vielleicht bitteren Ende, dass es möglich ist. Wir werden fighten, wir werden alles versuchen", beschwor der Schweizer weiterhin den Teamgeist. Seine Spieler benötigten nun vor allem "Zuspruch", den er ihnen geben wird, so Gross. "Ab Dienstag fokussieren wir uns voll auf das nächste Spiel gegen Stuttgart."

Bevor es dazu am nächsten Samstag (15.30 Uhr) kommen wird, analysierte der Trainer das verlorene Revierderby und befand: "Es gibt nichts zu beschönigen. Das war ein Spiel, das komplett gegen uns lief." Was Gross damit meinte: Vor dem Spiel fielen mit Neuzugang Shkodran Mustafi und dem begnadigten Nabil Bentaleb zwei zentrale Spieler kurzfristig verletzt aus. Mit Fährmann zog sich ein Führungsspieler während des Spiels eine Bauchmuskel-Blessur zu und musste ausgewechselt werden. "Mit dem Ausfall von Mustafi mussten wir umstellen, dann fiel auch noch Ralf Fährmann aus. Wir haben nicht gut verteidigt, wir hatten wenig Ballbesitz", beklagte sich der Trainer. Es sei eine "bittere Sache, so hoch gegen den Erzrivalen zu verlieren".