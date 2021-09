Besiktas Istanbul qualifizierte sich als türkischer Meister und Pokalsieger für die Champions League. Auch in dieser Saison grüßen sie wieder von der Tabellenspitze. Noch ungeschlagen und mit 10 Punkten nach vier Spielen auf dem Konto peilen sie in der Süper Lig die Titelverteidigung an. Dafür haben sie im Sommer namenhafte Neuzugänge verpflichtet. Der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi (FC Chelsea) und Miralem Pjanic (FC Barcelona) wurden ausgeliehen, um der Mannschaft noch einmal mehr Qualität zu verleihen. Gegen den BVB und mit der heimischen Kulisse soll der Auftaktsieg eingefahren werden (18.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Der BVB sicherte sich kurz vor Ende der vergangenen Saison die Teilnahme an der Königsklasse. Mit ihrem neuen Trainer Marco Rose feierte sie erst kürzlich einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen. Die Dortmunder Lebensversicherung: Erling Haaland. Der 20-Jährige Ausnahmestürmer zeigt auch in dieser Saison auf ein Neues, dass er zu den besten Vollstreckern Europas gehört. Mit fünf Toren nach vier Spielen jagt er Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erneut. Haalands Treffer werden auch in der Champions-League von Nöten sein, um weit im Wettbewerb zu kommen. Bislang gelangen ihm 65 Tore in 65 Spielen für den BVB.