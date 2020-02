Bericht: Besiktas Istanbul zieht Kaufoption bei Loris Karius nicht - Rückkehr nach Liverpool im Sommer

Zwei Jahre nach seinem Albtraum-Finale in der Champions League gegen Real Madrid muss Torhüter Loris Karius im Sommer offenbar zum FC Liverpool zurückkehren. Denn wie das Online-Portal The Athletic berichtet, wird Besiktas Istanbul, der aktuelle Verein von Karius, die Kaufoption für den Deutschen nicht ziehen. Ursprüngliche habe der Wechsel des 26-Jährigen an den Bosporus eine Kaufverpflichtung beinhaltet, die an gewisse Leistungsziele geknüpft war. Da Karius diese Ziele aber nicht erreicht habe, bestünde nun eine Kaufoption in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro.