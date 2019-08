"So stark war er wohl noch nie": Besir Ay will Samstag einen großen Schritt machen

Besir Ay hat zuletzt nicht genug bekommen vom Boxen. Und nicht genug Sparringspartner. Teilweise stiegen seine Übungsgegner für zwei Runden gegen Ay in den Ring und wechselten sich dann ab. „Besir hat das zwölf bis 15 Runden voll durchgezogen“, sagt Trainer Reza Zahirinasab vom Powerhouse Hannover. „So stark war Besir wohl noch nie.“ "Ich will diesen Gürtel" In seinem 13. Profikampf geht es für Ay am Samstag in der Swiss Life Hall um den ersten Titel. Der internationale deutsche Meister im Supermittelgewicht des Verbandes DBD wird gesucht, Gegner ist der Ungar Peter Orlik. „Ich will diesen Gürtel und damit einen großen Schritt machen“, bekräftigt Ay. Gewinnt er das Duell, wäre das nächste Ziel ein EM-Kampf im Winter.

Für Besir Ay ist das Boxen komplett in den Mittelpunkt gerückt.

Nach einer Pause seit November 2018, um den Kopf freizubekommen, hat der Lister viel verändert. „Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt und lebe gesund, gönne mir nichts mehr“, sagt der 29-Jährige. Das Boxen ist wieder in den Mittelpunkt gerückt, vom Kampfsport allein könnte er aber nicht leben. Ay arbeitet in der Bremer Firma seines Bruders Derbas mit, der Zubehör für Shisha-Pfeifen vertreibt. In den vergangenen acht Wochen stand Besir (sprich: Beschir) aber meist mit Boxhandschuhen unter Dampf. „So gut habe ich mich nie gefühlt“, betont Ay. Ein erfahrener Kontrahent Über zehn Runden geht der Kampf gegen Orlik (26), der bereits 50 Kämpfe bestritten hat. „Guter Mann, leicht wird das bestimmt nicht“, sagt Ay. Zwei Runden hat er sich unlängst von seinem Kontrahenten auf Video angeschaut, dann reichte es ihm. „Ich will mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, das wäre nicht gut. Ich mache lieber mein Ding.“

Ihn belastet auch nicht, dass zwei gute Kumpels am Ring fehlen werden. Die Fußball-Profis Waldemar Anton und Florent Muslija müssen sich mit 96 beim Hamburger SV durchboxen. Recht voll dürfte es in der Halle dennoch werden, rund 1800 Tickets sind verkauft. Ein korrektes Ergebnis ist Ay wichtig Knapp drei Jahre ist der Kurde nun Profi. Was er gelernt hat: „Du musst abgebrüht sein, musst zur Not auch schmutzig boxen.“ Eine faire Wertung, ein korrektes Ergebnis – das ist Ay jedoch wichtig, „alles andere macht diesen Sport doch kaputt“. Verlieren gehöre eben dazu, wenngleich Ay von zwölf Profikämpfen nur einen abgab, und den höchst umstritten. „Aber wenn ich aufs Maul kriege, dann will ich nicht gewinnen. Das gehört sich einfach nicht“, betont Ay.

Trainer Reza Zahirinasab (von links), Besir Ay und Promoter Benjamin Aebischer freuen sich auf den Kampf. © Florian Petrow

Anzeige

Die Schweizer Agentur Power FC (Inhaber ist Benjamin Aebischer) veranstaltet die Kampfnacht mit zwölf Profikämpfen in der Swiss Life Hall, es gibt Boxen, K1, Full Muay Thai und Mixed Martial Arts. Höhepunkte sind die Kämpfe von Lokalmatador Ben Hanebuth im Schwergewicht und eben Supermittelgewichtler Besir Ay. Im Muay Thai verteidigt Weltmeister Henry Bannert (Österreich) den Titel gegen Simon Hinkel. Los geht es mit Vorkämpfen ab 16 Uhr, um 19 Uhr beginnt das Hauptprogramm. Karten sind ab 34,20 Euro zu haben. Es gibt sie bei Eventim, an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Besir Ay bereitet sich auf seinen 13. Profikampf vor.

SPORTBUZZER-Aktion: Stimme über die Startelf von Rafas HSV-Stars ab – und werde ihr Co-Trainer neben Thomas Doll!