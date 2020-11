Besondere Ehrung für Diego Maradona: Teams in Serie A unterbrechen Spiele in der 10. Minute

Emotionale Momente in der Serie A: Am Samstag wurden die drei Liga-Partien Sassuolo Calcio gegen Inter Mailand (0:3), Benevento gegen Juventus Turin (1:1) sowie Atalanta Bergamo gegen Chievo Verona (0:1) jeweils in der zehnten Spielminute kurzzeitig unterbrochen - zu Ehren der am Mittwoch verstorbenen Fußball-Legende Diego Maradona. Für den argentinischen Volksheld, der wegen seiner Rückennummer als "El 10" bekannt war und von 1984 bis 1991 bei der SSC Neapel in der Serie A spielte, war Italien quasi die zweite Heimat. Anzeige

Schon vor der kurzen Pause während des Spiels, in der alle Spieler Beifall klatschten, gab es wie bereits in der Bundesliga und in den beiden UEFA-Wettbewerben eine Schweigeminute vor dem Anpfiff. Alle Spieler liefen zudem mit Trauerflor auf. Der Weltverband FIFA hatte bereits am Freitag ihre 211 Mitgliedsverbände darum gebeten, bei sämtlichen Fußballspielen an diesem Wochenende oder bei der nächstmöglichen Gelegenheit eine Schweigeminute zu Ehren von Maradona einzulegen.