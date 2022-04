Besonderer Grund: Warum Jürgen Klopp seinen Liverpool-Vertrag vorzeitig verlängert hat

Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool um weitere zwei Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Das teilten der englische Spitzenklub und der deutsche Trainer am Donnerstag in einem Videoclip mit. "Ich bleibe für zwei weitere Jahre“, sagte Klopp in einem vom Verein verbreiteten Statement. Ursprünglich hatte der frühere Dortmunder Meistertrainer seinen Abschied für 2024 nach neun Jahren in Liverpool angekündigt. Anzeige

Den - nicht ganz ernst gemeinten - Grund für seinen Verbleib bei dem Premier-League-Klub lieferte Klopp auch gleich mit: Seine Frau. "Ulla will bleiben. Also, was tust du als guter Ehemann, wenn die Frau bleiben will? Du bleibst", erklärte der 54-Jährige mit einem schelmischen Grinsen. Ernsthaft fügte er an die Fans gerichtet an: "Ihr wisst, ich liebe unseren Klub, es ist der beste Ort, an dem man sein kann. Ich fühle mich wirklich, wirklich glücklich.“