Besonderes Schumacher-Geschenk für Lewis Hamilton nach eingestelltem Siegrekord: "Ich bin sehr geehrt"

Spürbar bewegt nahm Lewis Hamilton ein besonderes Geschenk von Mick Schumacher entgegen. "Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll", gab Hamilton zu. In den Händen hielt er einen der berühmten roten Rennhelme von Michael Schumacher, dessen Siegrekord er kurz zuvor eingestellt hatte : "Ich bin sehr geehrt." Aber keiner könne sich jemals mit Schumacher vergleichen trotz aller Rekorde, betonte Hamilton, der den Helm anschließend auch mit auf das Podium zur Siegerehrung nahm.

Der 35 Jahre alte Brite hatte viele anerkennende Worte für Renn-Legende Schumacher übrig. Hamilton konnte kaum in Worte fassen, was der Siegrekord für ihn bedeutet. "Das ist unglaublich. Ich werde eine Weile brauchen, um das zu realisieren", betonte er und fügte an: "Ich habe großen Respekt vor Michael.“