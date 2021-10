„Besorgniserregend“: Kampfsport und Fußball im sächsischen Verfassungsschutzbericht

Leipzig/Dresden. Gleich am Beginn des am Dienstag vom sächsischen Innenminister Roland Wöller und vom Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen Dirk Martin Christian vorgestellten Berichtes wird in der Auflistung „Aktuelle Entwicklungen in den Extremismusbereichen“ unter „Rechtsextremismus“ die „zunehmende Bedeutung des Kampfsports für die Szene“ betont. Der Verfassungsschutz beurteilt diese Tendenz als „besorgniserregend“ insbesondere durch dessen „Rekrutierungsfunktion“. Anzeige

Fußballanhänger haben „Sonderrolle“

Erwähnt wird im Bericht zudem das Strategiepapier der Neonationalisten aus dem Jahr 2019. Dieses benennt klar gewünschte Einflussbereiche in Vereinen: „Wenn wir nicht anfangen, alle nur denkbaren Bereiche von Sportvereinen, Schützenvereinen, Box- und Kampfsportschulen, staatlichen Strukturen etc. zielgerecht zu unterwandern ... werden wir auch weiterhin marginalisiert bleiben“.

Kampfsport und Fußballanhänger bilden einen Bestandteil des Absatzes zu „Subkulturell geprägte rechtsextremistische Gruppierungen“ innerhalb der parteiungebundenen Strukturen und „sachsenweit agieren“. Ein Merkmal dieser Gruppierung bildet „“das tägliche eher unreflektierte Erleben und Ausleben ihrer Gesinnung“. Innerhalb der Gruppe nehmen rechtsextremistische Fußballanhänger eine „Sonderrolle“ ein. Sie entstammen „einem diffusen Milieu, das sich zum Teil auch in Strukturen organisiert.“ Sie wirken in nicht extremistische Fankreise. Letztendlich kann dies laut VSB zu dem Ergebnis führen: „Rechtsextremisten kann es so gelingen, sich als ,normaler’ und akzeptierter Teil der Fanszene zu etablieren. Aufgrund der sozialen Bedeutung des Fußballsports besitzen sie hier die Möglichkeit in großer Breite zu wirken, sofern nicht seitens der Vereine und der Fankulturen eindeutige Gegenpositionierungen erfolgen.“ Ein anderes Milieu beschreibt der VSB mit „unstrukturiertes rechtsextremistisches Personenpotenzial“, dem zirka 2000 Personen angehören. Unter ihnen ist Kampfsport „sehr beliebt“.

Auch Einfluss auf Corona-Demos

Verortet werden sie in den Großstädten – Leipzig, Dresden, Chemnitz – und Landkreisen Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Leipzig Land, Nordsachsen, Zwickau und im Erzgebirgskreis. Konkret benannt werden dabei die „rechtsextremistischen Fußballanhängergruppierungen Kaotic Chemnitz und Black Devils (Hoyerswerda)“, denen im Kern Personen im niedrigen zweistelligen Bereich angehören. 2008 wurde Kaotic Chemnitz gegründet. Die Mitgliederzahl von Black Devils, gegründet 2001 beim FC Lausitz Hoyerswerda, wird mit zirka 25 Menschen angegeben. Der Verein fusionierte 2016 mit dem Hoyerswerdaer SV 1919 zum Hoyerswerdaer Fußballclub, dessen erste Herrenmannschaft in der Kreisoberliga antritt.