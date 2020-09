"Besser jetzt als in der Liga": 96-Trainer Kenan Kocak zum Esser-Patzer gegen Werder

Am Donnerstag hatte Kenan Kocak seine neue Nummer eins Michael Esser noch ausdrücklich gelobt. Auf der Torwartposition „sind wir jetzt am stärksten besetzt“, sagte er beim NP-Anstoß . Heißt: Michael Esser ist für Kocak der beste Torwart der 2. Liga. Nur zwei Tage später leistete sich ebenjener Esser einen dicken Patzer im Test gegen Werder Bremen (0:2) .

Ein Klärungsversuch des Keepers wurde vom Bein von Bremens Josh Sargent geblockt, beim Versuch außerhalb des Sechszehners per Kopf erneut zu klären, verschätzte Esser sich und Sargent konnte sich den Ball schnappen und ins leere Tor befördern. "Es gibt Situationen, da kann man den Ball aufs Dach schießen", kritisierte Kocak, wollte den Bock aber nicht zu hoch hängen: "Daraus lernen wir und besser jetzt als in der Liga. Ich ärgere mich immer über Gegentore."

Lob für Hult, Twumasi sollte "die Mannschaft kennenlernen"

Das Gesamtfazit des 96-Übungsleiters zum Test: "Wir hatten gute Phasen und nicht so gute Phasen. Es war schwer, gegen die Abwehrkette der Bremer durchzukommen." Angetan war er vom Debüt des neuen Linksverteidigers Niklas Hult, der 78 ordentliche Minuten ablieferte. "Mit ihm bin ich sehr zufrieden", sagte er. Dass auch der zweite Neuzugang, Patrick Twumasi, zu einem Kurzeinsatz kam, ohne überhaupt mit dem Team trainiert zu haben, scheint auf den ersten Blick überraschend.

Kocaks Erklärung: "Ich wollte ihn nicht allein zu Hause trainieren lassen. Er sollte die Mannschaft kennen lernen." Wie schnell der Offensivakteur helfen kann, war in den zwölf Minuten in Bremen noch nicht wirklich zu erkennen. Er hat acht Wochen mit einem Personaltrainer in Ghana trainiert. Wir müssen sehen, wie weit er ist", warb Kocak um Geduld.

Schon in neun Tagen wird es allerdings ernst für die Roten. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft 96 auf die Würzburger Kickers, Anpfiff ist am Montag, den 14. September um 19.30 Uhr in Würzburg.

Von Tobias Kurz und Dirk Tietenberg