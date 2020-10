Besser nachrücken in Northeim: Egestorf/Langreder will die Spitzenposition verteidigen 

Von ganz oben grüßt der 1. FC Germania Egestorf/Langreder in der Oberligatabelle vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim FC Eintracht Northeim. Während die Mannschaft von Trainer Paul Nieber am vergangenen Wochenende mit dem 3:0-Sieg gegen den MTV Gifhorn an die Tabellenspitze sprang, mussten die Northeimer aufgrund eines Corona-Verdachtsfalles in den eigenen Reihen pausieren. Die Partie bei Arminia Hannover wurde abgesagt.