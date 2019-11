Bessere Chancen, Fehlentscheidung und Gulacsi verletzt raus - RB Leipzig liegt hinten

Leipzig. Schützenhilfe aus Sankt Petersburg: RB Leipzig hält alle Trümpfe auf den Sieg in der Champions-League-Gruppe G in der Hand, läuft zur Halbzeit aber einem Rückstand hinterher. Nach gemächlichem Beginn verabreichte Pizzi den Leipziger in der 20. Minute eine kalte Dusche mit der ersten Chance für Lissabon. Taarabt hatte zuvor auf der linken Seite zu viel Platz. In der Innenverteidigung herrschte Stellungschaos, Dayot Upamecano kann nur noch mit der Hake klären und Marcelo Saracchi kommt gegen Rizzi zu spät - Schuss, Tor, 0:1.