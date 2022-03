"Best-Case eingetreten": Nagelsmann nennt Zeitplan für Davies-Comeback - Goretzka vor Trainings-Rückkehr

Auch wenn die Bayern bei der TSG Hoffenheim (1:1) auch im zweiten Bundesliga -Spiel in Folge nicht über ein Remis hinauskamen - gute Nachrichten hatte FCB-Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie trotzdem im Gepäck. Das Comeback von Alphonso Davies nach Herzmuskelentzündung rückt immer näher. Zudem wird Leon Goretzka in Kürze im Team-Training zurückerwartet. Beide gehören zu den Dauerverletzten beim FC Bayern: Während Davies bereits neun Bundesliga-Spiele verpasst hat und auf der linken Außenbahn schmerzlich vermisst wird, fehlt Nationalspieler Goretzka wegen Knieproblemen schon seit Mitte Dezember.

Angesprochen auf den Heilungsverlauf beim 21 Jahre alten Linksverteidiger des Rekordmeisters berichtete Nagelsmann davon, dass bei einer erneuten Untersuchung des Kanadiers der "Best-Case" eingetreten sei. "Die Flüssigkeit aus dem Herzbeutel ist weg. Wir sind glücklich darüber und hoffen, dass er bald wieder zurückkehrt" , sagte der Bayern-Trainer und skizzierte direkt einen Comeback-Plan für den Kanadier. So werde Davies "noch zwei, drei bis rund vier Wochen fehlen". Schon unter der Woche hatte Nagelsmann die Hoffnung geäußert , dass Davies im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League Anfang April - und damit nach der Länderspielpause - wieder zum Kader gehören könnte.

Ähnlich hoffnungsvoll äußerte sich Nagelsmann über den zweiten Langzeitverletzten: Goretzka mache nach seiner langwierigen Knieverletzung gute Fortschritte. "Leon ist wieder belastbar, er wird am Dienstag wieder teilintegriert werden ins Mannschaftstraining", kündigte der Coach an. "Das Knie reagiert im Moment nicht." Der Nationalspieler absolvierte sein letztes Bundesliga-Spiel am 4. Dezember beim 3:2-Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund und erlitt bei der Behandlung seiner Probleme immer wieder kleinere Rückschläge.