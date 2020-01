Bestätigt! Diego Demme verlässt RB Leipzig in Richtung Neapel

Am Donnerstagvormittag absolvierte der Fußball-Arbeiter den Medizincheck in Neapel. Er wurde vom Blitzlichtgewitter zahlreichen Fotografen empfangen.

Diego Demme has arrived for his Napoli medical ahead of a €15m move from RB Leipzig. #SSCNapoli #RBL pic.twitter.com/Af4ZiM9FYg — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) January 9, 2020

Mit Demme verabschiedet RB einen seiner dienstältesten Akteure. Anfang 2014 war er für günstige 350.000 Euro vom SC Paderborn an die Pleiße gewechselt. Dort wurde zu dieser Zeit noch in der dritten Liga gekickt. Mit den Roten Bullen feierte der bei den Fans vor allem ob seiner Mentalität geliebte Akteur zwei Aufstiege sowie die Premiere in der Champions League. Für RB stand Demme in der Endabrechnung in 214 Pflichtspielen auf dem Platz. Unvergessen: sein erstes von zwei Toren für die Sachsen. Beim Sieg gegen den SC Freiburg im April 2017 köpfte der Deutsch-Italiener den Ball in Richtung 4:0, und verlor dabei einen Schneidezahn.

Trotz aller Verwurzelung in Leipzig: Die Verbundenheit zur Heimat von Vater Enzo blieb. Der gab seinem Sohn einst den Namen des berühmten SSC-Idols Diego Maradona. Demme ist wie sein Papa von Kindesbeinen an Napoli-Fan und erfüllt sich mit den Wechsel einen doppelten Traum. Denn Coach der Italiener ist aktuell Gennaro Gattuso, eines von Demmes fußballerischen Vorbildern.

Lachendes und weinendes Fanauge

Bei den RB-Fans mischt sich etwas Wehmut mit viel Verständnis für den Wechsel des Publikumslieblings. „Es ist schade in der jetzigen Situation. Diego hat immer seine Leistung gebracht, aber so ist das Geschäft“, sagt Thomas Herfurth, der Vorsitzende des RB-Fanverbands. „Was würden Sie denn machen, wenn ihr Traumverein sie holen will?“ Sportlich sei der Abgang des Deutsch-Italieners ein großer Verlust. In der Hinrunde hatte RB durch die Zentrale auch dank Demme nur einen Gegentreffer kassiert. „Aber ich bin sicher, dass der Kader breit genug aufgestellt ist, um den Weggang zu kompensieren“, so Herfurth.

Auch Roland Hohberg, der Vorsitzende des RB-Fanclubs in Mosambik kann die Entscheidung nachvollziehen. „Es passiert ja eher selten, dass für einen Sportler, dessen Familie und beide Vereine eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird. Aber ich hätte mir gewünscht, er hätte diese Saison noch zu Ende gespielt“, sagt Hohberg. Allerdings wäre das Angebot in dieser Form dann wohl vom Tisch gewesen, vermutet der Fan. Sollte Demme einmal mit Neapel in der Red-Bull-Arena auflaufen, ist Hohberg sicher, „würden die Fans ihn mit viel Respekt empfangen.“ Den hat sich Demme in seinen sechs Jahren in Leipzig redlich verdient.