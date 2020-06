Bestätigt: Amsterdam bleibt auch 2021 EM-Austragungsort - Vier Spiele in Ajax-Stadion

Amsterdam bleibt nach Angaben des niederländischen Fußballverbands KNVB einer der Austragungsorte der wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verlegten Europameisterschaft in zwölf Ländern. Darauf hätten sich alle Beteiligten in den Niederlanden - darunter die Regierung in Den Haag, die Gemeinde Amsterdam und die Verantwortlichen der Johan-Cruyff-Arena - nun endgültig verständigt, erklärte der niederländische Turnierdirektor Gijs de Jong am Mittwoch.