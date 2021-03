Bestätigt: Spiele der EM 2024 auch bei ARD, ZDF und RTL - Einigung mit der Telekom

ARD und ZDF können nun doch Spiele der Europameisterschaft 2024 in Deutschland übertragen. Rund anderthalb Jahre nach der Niederlage im Rechtepoker haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender mit der Telekom über eine Sub-Lizenz für die Heim-EM geeinigt. Das Erste und das Zweite zeigen bei dem Turnier in drei Jahren 34 der 51 Begegnungen, darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft. Die 17 weiteren Partien hat sich RTL gesichert, wie die Telekom am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur bereits über eine etwaige Einigung berichtet. Die Telekom erhält im Gegenzug Sendelizenzen für Begegnungen der EM in diesem Jahr und der WM 2022.

Anzeige