Bestätigt: Bayer Leverkusen verpflichtet Demarai Gray – Geringe Ablöse für Leicester-Profi

Bayer 04 Leverkusen shoppt erneut in Großbritannien: Am Sonntag gab die Werkself offiziell bekannt, dass Flügelstürmer Demarai Gray von Leicester City an den Rhein wechselt. Der Engländer erhält bei den Leverkusenern einen recht kurzfristigen Vertrag bis Juni 2022. Übereinstimmenden Medienberichen zufolge liegt die Ablöse lediglich bei etwa zwei Millionen Euro - ein Schnäppchen. Nach Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) und Jeremie Frimpong (Celtic Glasgow) ist Gray der dritte Wintertransfer von Bayer - alle drei kamen von der Insel.

"Demarai Gray ist ein trickreicher, sehr schneller und durchsetzungsfähiger Außenbahnspieler, der unser Angriffsspiel zusätzlich beleben wird", sagte Sportdirektor Simon Rolfes in einer Mitteilung. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler ergänzte, Gray sei "eine wichtige Verstärkung unseres Kaders angesichts der vielen Spiele, die in der zweiten Saisonhälfte noch auf uns zukommen."

Bei Leicester City wäre Grays Kontrakt nach der aktuellen Saison ausgelaufen. In Leverkusen erwartet den Angreifer jede Menge Konkurrenz auf seiner Position: Moussa Diaby, Leon Bailey, Paulinho, Karim Bellarabi und potenziell auch Nadiem Amiri reihen sich derzeit in die Liste der Außenstürmer bei der Werkself ein. In Leicester spielte der Engländer zuletzt keine Rolle mehr. Gray kam in der laufenden Spielzeit gerade einmal auf 18 Premier-League-Minuten gegen Crystal Palace (1:1), spielte vorwiegend für die zweite Mannschaft der "Foxes".