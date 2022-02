Positiver Corona-Test: Bayer Leverkusen muss bei Borussia Dortmund auf Keeper Lukas Hradecky verzichten

Keeper Lukas Hradecky steht Bayer Leverkusen im Bundesliga -Topspiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nicht zur Verfügung. Die Nummer eins der Werkself wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der Klub wenige Stunden vor der Partie offiziell bekannt.

"Der Torwart ist vor dem letzten Januar-Wochenende positiv auf COVID-19 getestet worden und befand sich seither - ohne Symptome - in häuslicher Quarantäne. Die Hoffnungen, ihn rechtzeitig für das Spiel beim BVB mit einem negativen PCR-Test freitesten und in den Kader berufen zu können, haben sich am Sonntagvormittag zerschlagen", teilte Bayer mit.