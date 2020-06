UEFA bestätigt: Champions-League-Finale in München auf 2023 verschoben 

Das Finale der Champions League in München wird um ein Jahr verschoben. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Mittwoch. Grund ist die Coronavirus-Pandemie. Das "Finale dahoam" in der Allianz Arena sollte eigentlich nach der Saison 2021/22 stattfinden und wird nun erst im Frühjahr 2023 ausgetragen. Bereits vorab hatten Medien über die Änderung des Terminplans berichtet.

Warum die Verlegung? Schuld ist die Corona-Krise, die den Fußball-Spielplan nicht nur in diesem Sommer gehörig durcheinanderwirbelt, sondern auf Jahre Auswirkungen hat. Das Endspiel der Königsklasse sollte in diesem Jahr eigentlich in Istanbul ausgetragen werden, wegen der Pandemie mussten diese Planungen jedoch über den Haufen geworfen werden. Die Champions League wird nun im August in einer Art Final-Turnier zu Ende gespielt werden, Ausrichter ist Lissabon.