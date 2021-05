Bestätigt: Christian Gentner verlässt Union Berlin – "Neue Wege" im Sommer

Christian Gentner wird nach der Saison den 1. FC Union Berlin verlassen. "Gemeinsam mit meiner Familie habe ich beschlossen, im Sommer noch einmal neue Wege zu gehen. Jetzt geht es darum, die letzten Spiele im Union-Trikot zu genießen und diese tolle Saison bestmöglich zu Ende zu bringen", sagte der Mittelfeldspieler in einer Mitteilung des Vereins. Der 35-Jährige war 2019 vom VfB Stuttgart, der in der Relegation an Union gescheitert war, nach Berlin gewechselt.

