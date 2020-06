Bestätigt: Clemens Tönnies verlässt S04-Aufsichtsrat - Vorstände: Hat Schalke "in besonderer Weise geformt"

Nun ist es offiziell: Clemens Tönnies verlässt mit sofortiger Wirkung den Aufsichtsrat des FC Schalke 04 . Das bestätigte S04 wenige Minuten, nachdem zunächst die Bild über den Rücktritt des 64-Jährigen berichtet hatte. Der Unternehmer gehörte dem Kontrollgremium seit 1994 an, war seit 2001 der Vorsitzende. Zuletzt war die Kritik immer größer geworden - zunächst wegen rassistischer Äußerungen im vergangenen Sommer, dann wegen eines Coronavirus-Ausbruchs in seinem Fleischereibetrieb in Rheda-Wiedenbrück.

Tönnies habe "als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats ganz entscheidenden Anteil daran, dass sich der FC Schalke 04 in den vergangenen 26 Jahren als eines der sportlichen und wirtschaftlichen Schwergewichte in der Bundesliga etabliert hat", erklärten die Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider in einer gemeinsamen Erklärung. "Sein internationales Netzwerk, sein ausgeprägter Unternehmergeist und sein leidenschaftliches Engagement haben unseren Verein in besonderer Weise geformt."