Bestätigt: Corona-Test von Bayern-Star Niklas Süle negativ - Joshua Zirkzee infiziert

Bei Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern München hat nach seinem positiven Corona-Test eine zweite Kontrolle einen negativen Befund erbracht. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit. Dem 25-Jährigen gehe es gut. Der Abwehrspieler befinde sich weiter in Quarantäne. Zuvor stellte sich nach SPORTBUZZER-Informationen bereits heraus: Der deutsche Nationalspieler hat sich gar nicht mit dem Coronavirus infiziert. So war der erste Süle-Test falsch positiv. Mindestens ein weiterer Test des 25-Jährigen hatte ein negatives Ergebnis hervorgebracht. Der FCB wollte sich zunächst auf Anfrage dazu nicht äußern, bestätigte es am Abend aber.

