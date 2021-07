Bestätigt: Danny Röhl folgt Hansi Flick zum DFB-Team – Marcus Sorg bleibt Co-Trainer

In die Personalplanungen der deutschen Nationalmannschaft kommt zumindest im Trainerstab schon vor dem offiziellen Amtsantritt von Bundestrainer Hansi Flick Bewegung. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, wird Danny Röhl dem 56-Jährigen künftig wie schon beim FC Bayern als Assistenztrainer zur Seite stehen. Der SPORTBUZZER hatte über die Personalie Ende Juni exklusiv berichtet. "Ich freue mich sehr, dass Danny Röhl den Weg zur Nationalmannschaft und zum DFB mitgeht. Ich habe fast zwei Jahre lang sehr erfolgreich und vertrauensvoll mit ihm beim FC Bayern zusammengearbeitet", wird Flick in der Verbandsmitteilung zitiert. Zudem wird der Staff durch Marcus Sorg ergänzt. Röhl und Sorg erhalten beim DFB jeweils einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Anzeige