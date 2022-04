Bestätigt: Deutsche Wintersport-Legende Georg Hackl wird Rodel-Trainer in Österreich

Neben den Olympia-Goldmedaillen 1992, 1994 und 1998 sowie zweimal Silber gewann Hackl, "Schorsch" genannt, zahlreiche WM-Titel und insgesamt 33 Weltcuprennen. Im November 2020 war er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Der 55-Jährige soll den Medienberichten zufolge am Donnerstag offiziell als Teil des Trainerteams in Österreich vorgestellt werden.