Bestätigt: Deutschland-Spiel gegen die Türkei vor maximal 300 Zuschauern – Corona-Inzidenz in Köln zu hoch

Eine große Kulisse bekommt das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei am Mittwoch nicht: Wie die Stadt Köln am Dienstag mitteilte, sind aufgrund der zu hohen Corona-Inzidenz in der Stadt maximal 300 Zuschauer im Müngersdorfer Rheinenergie-Stadion zum Spiel am Abend (20.45 Uhr, RTL) erlaubt. Der Deutsche Fußball-Bund hatte eigentlich geplant, vor bis zu 9.200 Fans anzutreten. Da die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz in Köln am Dienstag aber bei 38,6 Fällen pro 100.000 Einwohner lag und damit über dem Grenzwert von 35, fallen diese Pläne nun ins Wasser.

Es sei sehr schade, "aber die richtige Entscheidung, auch in Köln weitestgehend auf Publikum zu verzichten", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. "Gleichzeitig freuen wir uns, dass uns morgen kein weiteres Geisterspiel bevorsteht und zumindest 300 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein können."

DFB-Manager Oliver Bierhoff hatte sich am Dienstagmorgen schon skeptisch zu den Chancen für ein gefülltes Stadion geäußert: "Heute Morgen lag die Inzidenzzahl über 38, ist gegenüber dem Köln-Spiel am Wochenende (vor 300 Zuschauern, d. Red.) also nochmal gestiegen, sodass meine Hoffnung nicht so hoch ist, dass wir vor Zuschauern spielen können", sagte der 52-Jährige. "Das akzeptieren wir dann, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es ginge."

Vor der Länderspielphase gibt es ohnehin größere Corona-Sorgen. Nach den Fällen beim nächsten deutschen Gegner Ukraine gibt es auch beim dritten DFB-Kontrahenten Schweiz einen positiven Test. Der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri sei auf Covid-19 getestet worden, teilte der Verband mit. Der 28-Jährige vom FC Liverpool befinde sich nun in Quarantäne. Die SFV-Auswahl von Trainer Vladimir Petkovic trifft in der Nations League am 13. Oktober in Köln auf die deutsche Nationalmannschaft. Nach zwei positiven Corona-Tests bei Schachtjor Donezk fehlen der Ukraine indes kurz vor der Nations-League-Partie insgesamt sechs Spieler. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw tritt am Samstag in Kiew an.