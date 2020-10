Bestätigt: Douglas Costa kehrt zum FC Bayern zurück – Blitz-Comeback nach drei Jahren

Mit diesem Comeback hätte wohl niemand gerechnet: Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Douglas Costa bekannt gegeben. Der brasilianische Flügelspieler kommt auf Leihbasis vom italienischen Meister Juventus Turin und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Für den 30-Jährigen ist es eine überraschende Rückkehr an die alte Wirkungsstätte - bereits von 2015 bis 2017 hatte Costa für die Münchner gespielt, war dann jedoch in Ungnade gefallen und nach Turin veräußert worden.

Nun kehrt er zurück - wohl auch, weil dem FCB auf dem Transfermarkt die Alternativen ausgegangen sind und nach den Verletzungsproblemen von Leroy Sané und Kingsley Coman dringend noch ein Spieler für die Außenbahn kommen musste. Der Wechsel von Wunschspieler Callum Hudson-Odoi, den Trainer Hansi Flick noch am Samstag in den höchsten Tönen gelobt hatte, zerschlug sich wenig später, weil Chelsea-Trainer Frank Lampard den 19-Jährigen nicht ziehen lassen wollte. Eine Offerte aus München lehnten die Londoner ab; der Triple-Gewinner schaute sich nach Alternativen um und wurde in Turin fündig - wohl auch, weil Costa im aktuellen Kader noch einige prominente Fürsprecher hat.