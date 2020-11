Bestätigt: Neapel-Einspruch abgelehnt – Wertung von Skandalspiel gegen Juventus bleibt bestehen

Bitter für den SSC Neapel: Der Einspruch des italienischen Topklubs gegen die Wertung der Partie am 4. Oktober gegen Juventus Turin sowie der zusätzlich verhängten Ein-Punkt-Strafe wurde abgelehnt. Mit der Reise zum amtierenden italienischen Meister hätte das Team von Trainer Gennaro Gattuso gegen das COVID-19-Protokoll verstoßen. Die Mannschaft blieb in Napoli. Anzeige

Die Ansetzung der Partie zwischen Neapel und den Turinern Anfang Oktober war zur Farce geworden, weil Napoli die Reise nach Turin untersagt worden war. Napoli befand sich nach den positiven Corona-Tests der Spieler Piotr Zielinski und Eljif Elmas in Mannschaftsquarantäne und war von den zuständigen Gesundheitsbehörden bereits am Vortag des Spiels am Flug nach Turin gehindert worden. Der SSC Neapel hoffte anschließend vergeblich auf eine Absage des Topspiels. Im Allianz Stadium wartete Meister Juventus Turin auf seinen Gegner - im Wissen, dass die Napoli-Profis gar nicht erst nach Turin gereist waren.

Das Nichtantreten der SSC wurde für die Süditaliener mit 0:3 gewertet. Ein Sportrichter lehnte den Antrag von Napoli auf Verschiebung des Spiels ab und bestrafte das Team zudem mit dem Abzug eines weiteren Zählers. Laut des Beschlusses der Serie A dürfen Spiele erst verlegt werden, wenn den Klubs weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder zehn Corona-Fälle in einer Woche auftreten.

In der Ablehnung begründete das Berufungsgericht seine Entscheidung gegen den SSC Neapel. "Ihr (Neapels, d. Red.) Verhalten in den Tagen vor dem Spiel zielte bereits darauf ab, nicht zu spielen, was eindeutig gegen die Grundprinzipien verstößt, auf denen sportliche Gerechtigkeit beruht, nämlich Fairness, Anstand und Redlichkeit." Napoli hätte daher "die Sanktion verdient, weil es für sie nicht unmöglich war, an dem Spiel teilzunehmen", so die Erklärung weiter. Anzeige