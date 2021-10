Bestätigt: Eintracht Frankfurt darf bis zu 40.000 Zuschauer im Heimspiel gegen Hertha BSC empfangen

In der vergangenen Woche hatte sich der Trend hin zu wieder (fast) vollen Stadien bereits abgezeichnet. Die Landesregierung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hatte eine zum 1. Oktober geltende angepasste Corona-Schutzverordnung vorgelegt, die es den Profiklubs in der Bundesliga und der 2. Liga unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen ermöglichte, wieder alle Sitzplätze und die Hälfte der Stehplätze in ihren Stadien zu belegen. So weit das organisatorisch in der Kürze der Zeit umsetzbar war, machten die Klubs davon bereits am vergangenen Wochenende Gebrauch. Borussia Dortmund empfing im Heimspiel gegen den FC Augsburg (2:1) rund 41.000 Zuschauer statt der zuvor maximal zulässigen 25.000. Auch der FC Bayern München gab nach grünem Licht der bayrischen Landesregierung am Dienstag bekannt, dass der Rekordmeister im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (23. Oktober) wieder bis zu 75.000 Menschen in der Allianz Arena begrüßen darf. Das würde bedeuten, dass das Stadion ausverkauft wäre.