Verband bestätigt EM-Aus: Knie-Verletzung stoppt Frankreich-Star Ousmane Dembélé

Dembélé hatte im Spiel gegen Ungarn (1:1) am Samstag einen Schlag aufs Knie bekommen. Am Sonntagabend sei es noch zu Gesprächen zwischen dem medizinischen Personal der französischen Nationalmannschaft und dem FC Barcelona gekommen. Danach habe man sich auf die vorzeitige Abreise aus dem EM-Camp verständigt.

Frankreich harmlos in der Offensive

Für Trainer Didier Deschamps, dessen Mannschaft zwar nach dem Remis gegen die Ungarn und dem 1:0 gegen Deutschland zum Auftakt in die EM noch ungeschlagen ist, allerdings in den beiden Spielen vor allem offensive Durchschlagskraft vermissen ließ (bisher traf nur Antoine Griezmann für die Equipe, das Tor gegen das DFB-Team erzielte Mats Hummels per Eigentor), ist der Dembélé-Ausfall ein bitterer Rückschlag.