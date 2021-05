Bestätigt: Ex-England-Trainer Roy Hodgson verlässt Crystal Palace – Nachfolge offen

Hodgson, der in seiner langen Trainer-Karriere unter anderem Inter Mailand (1995-1997), Liverpool (2010/11) und England (2012-2016) trainierte und den FC Fulham 2010 sensationell in das Europa-League-Finale führte (die Londoner unterlagen Atlético Madrid in Hamburg nach Verlängerung mit 1:2), übernahm seinen Jugendverein im September 2017 und schaffte es seither stets, den Klassenerhalt zu sichern. "Nach mehr als 45 Jahren als Trainer habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, mich von den Strapazen des Premier League-Fußballs zu lösen", sagte Hodgson, der die Eagles noch in den verbliebenen Saisonspielen gegen den FC Arsenal und Ex-Klub Liverpool betreuen wird.