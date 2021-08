Bestätigt: Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes verstärkt Teammanagement beim DFB

Benedikt Höwedes kehrt nach seinem Karriereende in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft zurück. Wie der Deutsche Fußball Bund am Mittwoch bestätigte, verstärkt der 33 Jahre alte Weltmeister von 2014 das Teammanagement beim DFB, das als Schnittstelle zwischen Mannschaft und dem neuen Bundestrainer Hansi Flick sowie der Verbandsführung dient. Höwedes, der seine aktive Karriere im Juli 2020 bei Lokomotive Moskau beendet hatte, solle zunächst bis zur WM 2022 in Katar "in einer Art Traineeprogramm die Management-Aufgaben rund um die Nationalmannschaft durchlaufen", hieß es in der DFB-Mitteilung. Zuerst hatte die Sport Bild über den Schritt berichtet. Höwedes gelte demnach sogar als möglicher Nachfolger für DFB-Direktor Oliver Bierhoff, dessen Vertrag noch bis zur Heim-EM 2024 läuft.

