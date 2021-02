Bestätigt: Formel-1-Testfahrten mit Vettel, Schumacher und Co. in Bahrain geplant

Die Formel-1-Testfahrten in Bahrain sind bestätigt. Wie der Wüstenkurs am Mittwoch mitteilte, machen die Rennställe in Sakhir vom 12. bis zum 14. März Station. Es sind die einzigen offiziellen Tests der Teams vor dem ersten Grand Prix am 28. März, der ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit stattfindet.

Ursprünglich hätten Weltmeister Lewis Hamilton & Co. ihre dreitägigen Übungsrunden auf dem logistisch praktischeren Circuit de Barcelona-Catalunya absolvieren sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Tests aber nach Bahrain verlegt, was für die in Europa beheimateten Teams aufwendiger ist.