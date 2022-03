Bestätigt: Interimstrainer Büskens fehlt Schalke gegen Ingolstadt – Kreutzer, Hoogland und Asamoah übernehmen

Die Rückkehr auf die Trainerbank lässt auf sich warten: Der FC Schalke 04 wird die Partie gegen Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt ohne Interimstrainer Mike Büskens (13.30 Uhr, Sky) angehen. "Der interimistische Chef-Trainer, der in der Vorwoche positiv auf Covid-19 getestet worden war, muss weiterhin in häuslicher Isolation verbleiben", heißt es in der Klub-Mitteilung vom Sonntagmorgen. Bis zuletzt hatte der Revierklub gehofft, dass sich der neue Coach freitesten kann.

