Bestätigt: Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach ohne Fans - Kein Geisterspiel in Frankfurt

Das rheinische Bundesliga-Derby am Samstag zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) muss als Geisterspiel ausgetragen werden. Das bestätigte der FC am Freitag in einer Mitteilung. "Das tut mir sehr leid für unsere Fans und für unsere Mannschaft, der die Unterstützung im Derby richtig gutgetan hätte", wird Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle zitiert. Die Inzidenzzahl liegt laut Robert-Koch-Institut für die Stadt Köln derzeit bei 36,9. Dieser Wert ist in Folge der angepassten Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen einen Tag vor dem Spiel entscheidend, ob ein Bundesliga-Spiel mit Zuschauern stattfinden kann. Der Wert darf 35 nicht überschreiten.

Das Duell der Rivalen war im März zum Beginn der Corona-Krise das erste Bundesliga-Spiel überhaupt ohne Zuschauer. Das Geister-Derby in Mönchengladbach hatte die Borussia mit 2:1 gewonnen.

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, Sky) muss derweil nicht vor leeren Rängen ausgetragen werden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Inzidenzwert in der Main-Metropole deutlich über dem kritischen Wert von 35,0. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen, gerechnet auf die vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, lag am Freitag (0 Uhr) bei 42,0 - noch am Tag zuvor lag sie mit 25,6 klar unter dem Grenzwert. Dennoch wird das Duell der SGE gegen den Bayern-Bezwinger kein Geisterspiel, wie der Klub am Freitag dem HR Sport bestätigte.

Grund für den Anstieg sollen den Angaben des Gesundheitsdezernats zufolge fast 90 Fälle in einer Gemeinschaftsunterkunft sein, in der Geflüchtete, osteuropäische EU-Bürger und Obdachlose leben. Das sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Ein Einfluss auf die Ansteckungsgefahr im Stadion besteht daher nicht. Die Eintracht hat die Freigabe für 8000 Zuschauer erhalten. Vor zwei Wochen beim Auftaktspiel der neuen Saison gegen Arminia Bielefeld (1:1) waren bereits 6500 Fans im Frankfurter Deutsche Bank Park zugegen.