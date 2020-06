Bestätigt: Mario Götze spielt nicht mehr für den BVB - Kein Einsatz gegen Hoffenheim

Mario Götze wird Borussia Dortmund ohne einen weiteren Einsatz in dieser Saison verlassen. Das bestätigte der Verein am Mittwoch. Ein Einsatz gegen die TSG Hoffenheim kommt für den Weltmeister von 2014 aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht infrage.

Götzes letztes BVB-Spiel war gegen Bayern

Damit ist er zum fünften Mal in Serie nicht im Aufgebot von Trainer Lucien Favre. In der gesamten Saison kam der Offensivspieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, nur einmal über die volle Spielzeit zum Einsatz. Von Klub-Sportchef Michael Zorc gab es zuletzt noch das Angebot für ein "Abschiedsspiel ". Das ist nun hinfällig.

Zuletzt war Götze gegen seinen Ex-Verein FC Bayern für Borussia Dortmund im Einsatz. Insgesamt absolvierte Götze 2019 Pflichtspiele für den BVB. Immerhin offiziell verabschiedet wird er allerdings am Samstag im Stadion gegen die TSG Hoffenheim. Dann endet seine Zeit in Dortmund. Für welchen Verein Götze in Zukunft spielt, ist nach wie vor offen. Neben italienischen Klubs soll auch Atlético Madrid Interesse an einer Verpflichtung haben.