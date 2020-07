Bestätigt: NFL-Team aus Washington trennt sich vom Namen Redskins - neue Bezeichnung noch offen

Das NFL-Team aus Washington verabschiedet sich nach jahrelanger Kritik von amerikanischen Ureinwohnern und jüngst auch entsprechenden Forderungen seiner Sponsoren von seinem Namen "Redskins" (Rothäute). Die Entscheidung wurde am Montag offiziell bekannt gegeben.

Ein neuer Name sowie ein neues Logo sollen jetzt erarbeitet werden. Neben Eigentümer Dan Snyder ist auch Head Coach Ron Rivera in diesen Prozess involviert. Seit Jahren gibt es Forderungen, den Namen des Teams zu ändern, weil dieser die amerikanischen Ureinwohner beleidige. Die Proteste nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz brachten neue Dringlichkeit in die Debatte.