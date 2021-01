Bestätigt: Premier-League-Spiel von Fulham in Burnley wegen weiterer Corona-Fälle abgesagt

Nach weiteren Corona-Infektionen beim FC Fulham ist auch das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel beim FC Burnley abgesagt worden. Das teilte Fulham am Samstag mit. Welche und wie viele Teammitglieder betroffen sind, nannte der Premier-League-Klub nicht. Die Personen hätten sich in Quarantäne begeben. Bereits das London-Derby bei Tottenham Hotspur war zuletzt wegen diverser Corona-Fälle beim FC Fulham verlegt worden.

Zuletzt waren in der Premier League die Infektionszahlen stark angestiegen. Auch das Spiel von Manchester City beim FC Everton musste infolge eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen kurzfristig abgesagt worden.

In der Weihnachtswoche hatte die Premier League die höchste Zahl an Corona-Fällen bei den 20 Klubs seit Beginn der wöchentlichen Testserien Ende August registriert. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wurden bei 1479 Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember insgesamt 18 mit dem Coronavirus infizierte Spieler oder Mitglieder der Betreuerteams ermittelt. Die zuvor meisten positiven Fälle hatte es mit 16 bei der Testserie zwischen dem 9. und 15. November gegeben. Auch im neuen Jahr geht die Misere nun weiter.