Stadt Leipzig plant Rückkehr von Fans - RB gegen Bayern aber vor Geisterkulisse

Leipzig. Die Hoffnungen auf eine zeitnahe Rückkehr zumindest eines kleinen Teils von Zuschauern zu den Partien von RB Leipzig und dem SC DHfK Leipzig waren verfrüht. "Eine Zulassung von Zuschauern in der momentanen Situation ist illusorisch", sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung am Montag im Rahmen eines eigens organisierten Pressegesprächs. Die Zahlen der mit Corona Infizierten im Freistaat steigen aktuell stetig stark an.

Starttermin hängt in der Luft

Wann es losgeht mit der vorsichtigen Zuschauer-Rückkehr, ist allerdings völlig unklar. Ursprünglich war geplant, beim Heimspiel des SC DHfK am 1. April zum Duell gegen den HC Erlangen bis zu 1000 Fans in der Quarterback-Immobilien-Arena zu begrüßen. Zwei Tage später, am 3. April, steigt in der benachbarten Red-Bull-Arena das Top-Spiel zwischen RB und dem FC Bayern München. Hier hätten 999 Fans Platz finden können. "Wir hätten das so gern gemacht, wirklich so gern", so der Oberbürgermeister. Er sei allerdings an die rechtliche Lage gebunden. Die aktuell gültige Verordnung gestatte zwar Modellprojekte, schließe deren Umsetzung aber aus, sobald die Landesinzidenz signifikant über 100 Infizierten pro 100.000 Einwohnern liege. Der Wert für Sachsen betrug am Montag laut Robert-Koch-Institut 158,8.